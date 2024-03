Criticado por Piovani, Pedro Scooby combina corte de cabelo com os filhos

Pedro Scooby, 35, combinou o corte de cabelo com os filhos, Dom, 12, e Bem, 8, em meio a uma disputa judicial com a ex-esposa, Luana Piovani, 47, que tem criticado sua paternidade.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, o surfista mostrou o novo visual dele e dos filhos. "E esse bonde aqui na régua máxima", disse ele nesta quarta-feira (27).

Scooby foi para Portugal para a festa do primogênito, Dom, e retornará ao Brasil na companhia do filho, que passará a morar com ele. Esse é mais um capítulo da disputa entre ele e Piovani, após a separação.

Piovani, aliás, tem feito reiteradas críticas a Scooby como pai. Hoje, ela disse não ter contado com o auxílio do surfista para organizar a festa de Dom. "Não tive ajuda para festa do nosso filho porque genitor estava engajado no festival de música [Lollapalooza]. Três filhos esperando para cá, uma outra com a mãe para lá, e bora mostrar como transitar de surfista para influencer. Acordava às 5h para pegar onda, agora chega às 5h dos eventos e com pochete transversal que é cool", desabafou.

Vale destacar que Pedro Scooby acionou a Justiça de Portugal contra a ex-esposa. Ele acusa a atriz de expor de forma excessiva os filhos nas redes sociais. Piovani reagiu e disse que, enquanto o surfista insistir em processá-la, ela vai continuar a "espernear".