Christina Ricci sobre crise financeira após divórcio: 'Sentimento visceral'

Christina Ricci, 44, se divorciou de James Heerdegen em 2020, após sete anos juntos. E revelou que o período não foi fácil financeiramente.

O que aconteceu

A atriz recordou as dificuldades financeiras que passou ao se separar de seu primeiro marido. "Passei por períodos em que estava muito, muito falida", falou para o podcast Let's Be Clear with Shannon Doherty, que foi ao ar nesta segunda-feira (25).

Você simplesmente pensa: 'Não quero mais me sentir assim'. É um sentimento visceral. Nunca mais quero me sentir tão desamparada, porque acho que é isso que não ter dinheiro o faz sentir. Você se sente abandonada.

Em uma entrevista de 2022 ao The Sunday Times Style, a atriz relatou que por falta de dinheiro, precisou vender bolsas de luxo e sua coleção de joias. Na época, ela falou sobre "certos traumas que acompanham problemas financeiros, situações judicias prolongadas, brigas de custódia e luta contra ordens de restrição". Ela conseguiu uma ordem de restrição para o ex-marido após o acusar de a abusar fisicamente desde 2019.