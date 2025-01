Paulinho explica como prefere jogar e 'flerta' com volta ainda no Paulistão

Paulinho está se sentindo em casa, e pode ser a solução de Abel Ferreira para o comando do ataque do Palmeiras. Após marcar 50 gols em 120 partidas pelo Atlético-MG, o novo camisa 7 alviverde já avisou que quer jogar o mais próximo possível da meta adversária.

O que aconteceu

Paulinho explicou que o técnico Eduardo Coudet foi o responsável por colocá-lo "mais perto da última linha". O argentino foi contratado pelo Atlético-MG em dezembro de 2022, onde permaneceu até junho do ano seguinte.

Este, segundo ele, é o posicionamento onde seu futebol é melhor aproveitado. Ele, porém, confiou na sensibilidade do técnico Abel Ferreira para encaixá-lo no clube paulista.

Paulinho, contundo, desconversou sobre ser o "camisa 9" tão esperado pela torcida. Ele espera ter mais liberdade para flutuar pelos lados do campo, sem ficar "preso" no centro do ataque.

Eu acho que um dos fatores principais da minha mudança, em termos de número de gols, assistências, jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei um treinador, que era o Eduardo Coudet, e ele queria contar comigo no ataque, mais ou menos como um nove, como um segundo atacante. Eu já tinha jogador outras vezes [nessa função], e tinha apresentado também bons números, mas foi a partir dali [sob comando de Eduardo Coudet] que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante e facilitou muito o meu jogo, pelas minhas características, como potência, velocidade e facilidade de atacar espaços.

Paulinho, atacante do Palmeiras

Com certeza hoje é a posição que mais me sinto confortável para jogar, que é mais perto da última linha, não especificamente como um 'nove', um centroavante, mas como um atacante mesmo, com liberdade, que possa cair pelos dois lados, atacar a última linha, estar sempre em busca do gol. O Abel tem todas as maneiras de poder me utilizar, já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber qual o lugar certo para ele no time. Vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição.

Volta ainda no Paulistão?

Paulinho se recupera de uma cirurgia na perna direita e evitou dar prazo para estrear pelo novo clube, mas flertou com o mata-mata do Paulistão. As quartas de final estão previstas para 1º de março, com final nos dias 16 e 27 do mesmo mês.

Eu não tenho prazo para voltar. Quero muito voltar o mais rápido possível. E se possível, se for nas finais, na semifinal, na final, enfim, eu vou estar pronto para ajudar o clube, ajudar o treinador a buscar mais um título para a história do Palmeiras. E é isso. Quero ajudar ao máximo.

Paulinho

O jogador afirmou que poderá "avançar significativamente na recuperação" nos próximos dias. Ele explicou ainda que, "nessas primeiras semanas, tivemos que respeitar um processo de cicatrização do osso".

Caso reforce o Palmeiras ainda no Estadual, Paulinho adiantará em aproximadamente um mês a previsão feita por Abel Ferreira. O treinador afirmou recentemente que o camisa 7 "vai competir no fim de abril".

Paulinho Edmundo?

A camisa 7 foi vestida por grandes nomes, como Edmundo. Curiosamente, o novo dono deste número quase foi batizado em homenagem ao ídolo de Palmeiras e Vasco.

Para quem não sabe, o nome do meu irmão mais velho é Romário. Na época que eu nasci, a minha mãe, por raiva do meu pai, queria botar meu nome como Edmundo. O Edmundo tem toda a sua história com o clube que me revelou, o Vasco, e também com o Palmeiras. É um cara que sempre me inspirou, pela fome, pela vontade de sempre querer vencer, ganhar títulos.

Outra inspiração de Paulinho também veste a sete: "Recentemente, a gente teve aí o Cristiano Ronaldo, que fez parte da minha infância. Esteve no auge por, no mínimo dez, 15 anos. É um cara o melhor do mundo, que também sempre me inspirou".

Apesar de usar a 10 no Atlético-MG, o jogador está mais do que acostumado com o número: "A minha estreia como titular no profissional foi com a camisa 7. Fui para o Bayer com a camisa 7. Fui campeão olímpico com a camisa 7. Enfim, é uma camisa que está sempre, um número que sempre esteve muito vivo na minha vida".

Paulinho chega ao Palmeiras após três tentativas e brincou ao vestir o uniforme pela primeira vez: "Caiu bem, né", falou.

Ainda sem seu camisa 7, o Alviverde se prepara para enfrentar o Guarani, no domingo (2), pelo Paulistão. A partida será no Brinco de Ouro, às 18h30 (de Brasília).