Maccabi Tel Aviv x Porto: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Porto irá enfrentar o Maccabi Tel Aviv, de Israel, pela 8ª e última rodada da Europa League. Jogando no Estádio Partizan, na Sérvia, a partida irá começar às 17h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela Band e na CazéTV (YouTube).

CLASSIFICAÇÃO

Maccabi Tel Aviv - 6 pontos em sete jogos (29º colocado).

Porto - 8 pontos em sete jogos (25º colocado).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maccabi Tel Aviv: Sluga; Asante, Sotjic, Nachmias e Revivo; Sissolho, Overeem e Peretz; Patati, Davida e Turgeman.



Técnico: Zarko Lazetic.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Tiago Djaló, Otávio e Francisco Moura; Gonzalez, Nico e Alan Varela; Mora e Galeno; Samu.



Técnico: Martín Anselmi.

ARBITRAGEM

Nikola Dabanovic será o árbitro da partida, com Vladan Todorovic e Srdan Jovanovic como seus assistentes. O alemão Robert Schröder estará no comando do VAR.