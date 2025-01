Com time reserva, Flamengo vence o Sampaio Corrêa e entra no G4 do Carioca

O Flamengo poupou o time e conquistou mais uma vitória no Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, com equipe reserva, o Rubro-Negro venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada. O Fla pulou para o G-4 do Estadual.

No primeiro jogo no Maracanã em 2025, Filipe Luís rodou o elenco, de olho na Supercopa Rei. O técnico contou com o retorno de Everton Cebolinha e deu mais minutos a Arrascaeta, que entrou no intervalo. Juninho, pela primeira vez como titular, vive processo de adaptação. Ele teve alguns bons momentos em campo, seja dando opção para passes e também pressionando a saída de bola rival. Wallace Yan, que entrou no lugar de Juninho, abriu o caminho da vitória, enquanto Alcaraz fechou o placar.

O Flamengo foi superior ao Sampaio Corrêa, mas custou a abrir o placar, muito em função da atuação de Zé Carlos, goleiro do Sampaio Corrêa. Contudo, o time insistiu e marcou na reta final do jogo. O Fla pulou para dez pontos e está na quarta colocação do Campeonato Carioca. Já o Sampaio Corrêa, com seis pontos, está na 11ª colocação.

O Rubro-Negro, agora, decide a Supercopa Rei com o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O torneio reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (o Botafogo) e da Copa do Brasil (o Flamengo) de 2024. Já o próximo compromisso pelo Campeonato Carioca é contra a Portuguesa, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, na quarta-feira, às 19h, pela 8ª rodada. O Sampaio Corrêa, por sua vez, recebe o Bangu, neste domingo, às 16h, no Lourivaldão, pela 7ª rodada.

FIMMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO vence o Sampaio Corrêa por 2 a 0 com gols de Wallace Yan e Alcaraz, pela sexta rodada do Cariocão! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/IDHAob0how ? Flamengo (@Flamengo) January 31, 2025

O jogo

De olho na Supercopa Rei, Filipe Luís poupou o time titular e rodou o elenco. Everton Cebolinha retornou entre os 11. Ele não atuava desde o dia 11 de agosto de 2024, no empate com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, quando rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Já Juninho, reforço rubro-negro, atuou como titular pela primeira vez.

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo. Aos nove minutos, após cruzamento, Ayrton Lucas aparou para Alcaraz, na área. Ele finalizou, mas mandou por cima. Com maior posse de bola, o Rubro-Negro buscava superar a forte marcação do Sampaio Corrêa. Aos 21, Varela cruzou da direita e Juninho desviou. O goleiro Zé Carlos cortou. No minuto seguinte, em nova trama pela direita, Varela achou Alcaraz na área. Ele finalizou e Zé Carlos defendeu. No rebote, sem ângulo, Juninho completou para fora.

O Rubro-Negro chegou bem novamente aos 26 minutos. Allan encontrou Varela na área. Ele tocou para Alcaraz finalizar, mas Eduardo Thuram bloqueou e salvou o Sampaio Corrêa. No minuto seguinte, Everton Cebolinha levantou para João Victor. Ele cabeceou e Zé Carlos fez boa defesa.

O Flamengo não conseguiu manter o ritmo ofensivo. O Sampaio Corrêa passou a atacar mais. Contudo, sem criar chance. O jogo, assim, caiu de produção. O 0 a 0 foi o placar do primeiro tempo.

2º tempo

Filipe Luís colocou Arrascaeta no intervalo, no lugar de Everton Cebolinha. O Sampaio assustou logo no primeiro minuto. Alcaraz recuou mal para Cleiton, que não alcançou. A bola, assim, ficou para Iacovelli, alteração de Alfredo Sampaio, na área. João Victor bloqueou e salvou o Fla. Aos nove minutos, o Flamengo saiu em velocidade. Arrascaeta passou para Matheus Gonçalves. Ele chutou da entrada da área. Zé Carlos espalmou.

Aos 15 minutos, Filipe Luís colocou Luiz Araújo no lugar de Matheus Gonçalves. O Fla quase abriu o placar aos 21 minutos. Alcaraz fez grande jogada, invadiu a área e finalizou. Zé Carlos salvou. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, Varela e Lucas Marreta se chocaram pelo alto. Os dois tiveram sangramento. Filipe colocou Daniel Sales no lugar de Varela e também Wallace Yan na vaga de Juninho.

Zé Carlos voltou a trabalhar aos 30 minutos. Allan arriscou da entrada da área. O goleiro do Sampaio Corrêa espalmou. Contudo, ele nada pôde fazer na sequência. Após cobrança de escanteio, Wallace Yan desviou e abriu o placar: 1 a 0 no Maracanã. Foi o terceiro gol do jovem atacante no Carioca. Ele foi bem no início do torneio, quando o Fla utilizou um time recheado de garotos.

Aos 41, Arrascaeta cobrou falta, a bola desviou e saiu com perigo. Após a cobrança de escanteio, Luiz Araújo cruzou e Alcaraz fez 2 a 0. Aos 49, Daniel Sales acertou a trave após cruzamento da esquerda. O Flamengo venceu no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2X0 SAMPAIO CORRÊA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 30/01/2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Júlio César de Oliveira



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Cleiton e Alcaraz (Flamengo) e Lucas Carvalho, Alan e Rodrigo Dantas (Sampaio Corrêa)



Cartão vermelho:

Gols:



Flamengo: Wallace Yan, aos 30? do 2ºT, e Alcaraz, aos 42? do 2ºT



Sampaio Corrêa:

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Daniel Sales), João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Guilherme); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Juninho (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta (Daniel Vançan), Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo, Gabriel Agu (Alan) e Rafael Pernão (Luan); Max, Octávio (Rodrigo Dantas) e Elias (Iacovelli). Técnico: Alfredo Sampaio.