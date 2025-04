Palmeiras renova contratos de Benedetti e Thalys até 2029

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira as renovações de contrato com o zagueiro Benedetti e o atacante Thalys, formados nas categorias de base do Verdão. Ambos os contratos, agora, são válidos até dezembro de 2029.

A dupla foi promovida para o time principal no início deste ano, ainda fazendo parte do grupo de apoio. Assim, Benedetti e Thalys ainda podem reforçar a equipe de base e também ficar à disposição de Abel Ferreira.

Benedetti tem seis jogos pelo Verdão, sendo quatro deles como titular. O zagueiro foi relacionado pela última vez no time principal na vitória contra o Sport, por 2 a 1, mas não saiu do banco de reservas. Benedetti reforçou o sub-20 na última quarta-feira, na goleada sobre o Botafogo, pelo Brasileirão.

"Primeiramente, tenho de agradecer muito a Deus por cada vez mais me dar essas oportunidades. Fico muito feliz porque nós que subimos agora da base estamos tendo um reconhecimento e estamos cada vez mais nos preparando para desfrutar de tudo. Vamos em busca de mais jogos e títulos, se Deus quiser. Minha família também ficou muito feliz porque desde pequeno eu sou palmeirense, então é uma segurança para todos nós. Se Deus quiser, ainda temos muito pela frente", disse Benedetti.

Já Thalys tem 11 jogos, sendo três como titular. Além disso, tem dois gols marcados, contra Noroeste e Santos, ambos pelo Campeonato Paulista. O atacante de 19 anos entrou em campo pela última vez no empate sem gols com o Corinthians na final do Estadual.

"A maioria da minha família é palmeirense. Fiquei muito feliz porque é um clube que sempre acreditou em mim, que me trouxe pra cá vindo do interior de Alagoas. Então eu e minha família ficamos muito felizes quando recebemos essa notícia da renovação. É uma honra ser Cria da Academia porque é a Base que mais vence no Brasil. Fazer parte desta história é muito importante e a gente fica muito feliz com isso", declarou.