Marcos Rocha tem edema na panturrilha e volta a ser desfalque no Palmeiras

O lateral direito Marcos Rocha voltou a ser desfalque no Palmeiras e não estará á disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Internacional, que acontece nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

O jogador teve detectado um edema na panturrilha esquerda e deu início ao cronograma individualizado. Assim, não participou da atividade desta terça-feira com o restante do elenco. Após uma sessão de vídeo, os jogadores foram a campo para aplicar os conceitos táticos trabalhados pelo técnico Abel Ferreira, além de disputarem um recreativo.

Marcos Rocha se recuperou há pouco de uma lesão na coxa esquerda, que o deixou de fora de cinco jogos. No último sábado, voltou a ficar à disposição do time, mas não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri.

No último confronto, inclusive, o Verdão também perdeu o zagueiro Murilo, que sentiu dores na coxa no aquecimento e foi cortado. Na reapresentação, o defensor teve lesão no músculo posterior da coxa direita.

Ainda, no Departamento Médico estão Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo).