Yane Marques, vice do COB, será a chefe de missão em Los Angeles-2028

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Yane Marques será a chefe de missão brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (30), em cerimônia de celebração de posse da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Yane é a atual vice-presidente do COB, a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela formou chapa com Marco La Porta na eleição da entidade, que foi realizada no ano passado. Foi a primeira vez que a oposição venceu o pleito.

A gente escreve uma linha na história. Estou muito feliz. Esse assunto tem muito de encorajamento. Estou segura, confiante, mas não quero estar só. Quero que outras mulheres também se encorajassem a viver esse desafio. E sobre ser chefe de missão, tenho tempo para me preparar até 2028 para chegar lá e oferecer o melhor Yane

Medalhista de bronze no pentatlo moderno nas Olimpíadas de Londres, Yane se torna também a primeira profissional feminina a chefiar uma delegação do Time Brasil em Jogos Olímpicos e Jogos Pan-americanos.

A pernambucana terá a missão de liderar a delegação brasileira nas três principais competições multiesportivas do ciclo — Jogos Sul-americanos de Santa Fé, em 2026, Jogos Pan-americanos de Lima, em 2027, e Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Não existe melhor pessoa para exercer essa função nas nossas principais missões do ciclo. Foi uma escolha natural, por toda capacidade e experiência que a Yane carrega, e que certamente será colocada em favor dos atletas brasileiros. Eu sei muito bem o quão importante é estar na chefia de uma missão. Vivenciei essa experiência e posso afirmar que é transformadora. Sendo a Yane um símbolo do nosso esporte, a primeira mulher a ser vice-presidente do COB, será incrível e inspirador ser a primeira mulher a comandar uma missão numa edição de Jogos Olímpicos Marco La Porta

Yane Marques disputou as Olimpíadas de 2008, 2012, quando ganhou o bronze, e 2016. Ela também tem duas medalhas em Mundiais e três em Pan-americanos. Ela se aposentou do esporte em 2016 e trilhou trajetória na gestão esportiva —é formada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Pública e fez o Curso Avançado de Gestão Esportiva e o Programa de Carreira do Atleta, ambos do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

Antes de ser vice do COB, foi vice-presidente da Comissão de Atletas do COB entre 2017 e 2020 e presidente da Comissão de Atletas de 2020 até o início de 2024. Ocupou o cargo de Secretária-Executiva de Esportes de Recife e, posteriormente, na Secretaria Executiva de Esportes Educacionais da Prefeitura de Recife.