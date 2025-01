Palmeiras recebe primeira folga desde o início do Paulista após empate com o Bragantino

O elenco do Palmeiras recebeu um dia de folga nesta quarta-feira depois do empate sem gols com o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Esse é o primeiro dia de descanso da equipe desde o início do Estadual.

Na última terça-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ficou no 0 a 0 com o Massa Bruta, no Allianz Parque. Com esse resultado, o Verdão ficou na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos, um a menos que o São Bernardo, que tem nove.

Ao todo, o Alviverde tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. O único revés foi o 2 a 1 diante do Novorizontino. Até o momento, a equipe venceu a Portuguesa, na estreia, o clássico contra o Santos, de virada, e empatou com Noroeste e Red Bull Bragantino.

Devido ao calendário 2025, que contará com a disputa do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos, o técnico Abel Ferreira tem rodado o elenco nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Em cinco rodadas disputadas, o treinador não repetiu nenhuma escalação.

O Palmeiras estreou no Paulista no dia 15 de janeiro e desde então enfrentou uma maratona de jogos com intervalos de dois ou três dias entre eles. O time palmeirense volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Guarani, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.