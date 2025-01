Neymar deixa portas abertas na Arábia, mas guarda mágoa de Jorge Jesus

Do UOL, em Santos (SP)

Neymar deixou o Al-Hilal com as portas abertas, mas magoado com o técnico Jorge Jesus.

O que aconteceu

Neymar entende que não foi bem tratado por Jorge Jesus após a cirurgia no joelho esquerdo.

O craque não foi inscrito pelo treinador no Campeonato Saudita e acabou escanteado, com pouca chance de jogar.

O meia-atacante crê que poderia ter sido relacionado, apesar de o limite de estrangeiros, e que acabou exposto no clube.

A gota d'água para Neymar foi uma entrevista do português dizendo que ele não consegue acompanhar os companheiros de elenco fisicamente.

Neymar sabia que não estava 100%, mas treinava normalmente e acredita que a declaração de Jesus foi infeliz. A vontade de sair só aumentou.

Enquanto há mágoa com Jorge Jesus, o mesmo não pode ser dito para os donos e investidores do Al-Hilal. Neymar gostava de viver na Arábia Saudita.

Os representantes do astro acham que a rescisão até foi tranquila diante da complexidade e dos valores envolvidos. O brasileiro abriu mão de parte do que tinha a receber até junho.

Neymar e seu pai irão manter a relação e compromissos comerciais na Arábia Saudita por causa da organização da Copa do Mundo de 2034.

Outra preocupação é seguir com essa parceria pensando em um possível investimento no Santos. Até por isso o Al-Hilal não resistiu tanto pela liberação.

Neymar assinou por apenas seis meses e verá se o projeto no Peixe é sólido para seguir até a Copa de 2026. Um dos objetivos é ver o clube da Vila Belmiro virar SAF.

Neymar Pai seria intermediário dessa abertura de mercado do Santos para o clube internacional. Uma das possibilidades é o PIF (Fundo de Investimento Público), dono do Newcastle e dos sauditas Al-Hilal, AL-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr.

De acordo com PVC, o salário fixo de Neymar no Santos será de R$ 1 milhão, mas ele será responsável por 90% dos seus direitos de imagem. Ou seja, 90% de todas as ações e parcerias comerciais a partir de Neymar iriam para sua conta bancária.