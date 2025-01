São Bernardo x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulista

São Bernardo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O duelo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 18h30 (de Brasília).

O time do técnico Pedro Caixinha busca a reabilitação no Estadual após três jogos sem vencer. O Peixe perdeu de 2 a 1 para o Velo Clube no último sábado e antes havia sido superado pelo Palmeiras pelo mesmo placar. Na segunda rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta.

Com os maus resultados, o Alvinegro Praiano caiu para a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. A equipe precisa da vitória para retomar a ponta da chave.

A partida acontece em meio ao retorno de Neymar ao time da Vila Belmiro. O retorno do craque foi anunciado pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira. O atacante, contudo, não deve estrear contra o São Bernardo.

O PAULISTÃO SICREDI NÃO PARA!

A 5ª rodada chegou! Já sabe onde assistir ao seu time do coração?#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/h70ezwWEkP ? Paulistão (@Paulistao) January 27, 2025

Enquanto ainda não pode contar com Neymar, Caixinha espera recolocar o Santos nos trilhos. Para o duelo, o técnico não poderá contar com Escobar. O lateral esquerdo apresentou um edema muscular na coxa esquerda e não estará à disposição. O jovem Souza deve ser escalado em seu lugar.

Do outro lado, o São Bernardo quer conquistar a quarta vitória na competição. A equipe soma três triunfos e um empate e venceu o Botafogo-SP na última rodada, por 1 a 0, em Ribeirão Preto.

O técnico Ricardo Catalá não tem desfalques para enfrentar o Santos e deve repetir a escalação da última partida do Bernô.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO X SANTOS

Local: São Bernardo do Campo (SP)



Data: 29 de janeiro de 2025 (quarta-feira)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa



VAR: Ilbert Estevam da Silva

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerete; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz.



Técnico: Ricardo Catalá.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha.