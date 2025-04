Abel cita "segredo" do Palmeiras para vencer na altitude e exalta sacrifício: "Força para respirar"

Sob comando de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Bolívar, pela primeira vez, na altitude. O Verdão bateu o adversário por 3 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Flaco López, Estêvão e Mauricio anotaram os gols palmeirenses no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O treinador palmeirense revelou o "segredo" da equipe para buscar o resultado e destacou o sacrifício do elenco.

"A preparação, sempre que nós viemos aqui jogar, foi igual. Portanto, Palmeiras já quando veio aqui perdeu, na altitude que estava a disputar um título no meio. Nada foi diferente. O Palmeiras, pelo menos desde que eu sou treinador, sempre ofereceu as melhores condições para estarmos melhor preparados, mais próximos da vitória e acho que o segredo hoje passou por duas coisas, na minha opinião: sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores", disse.

"É algo que nós já tínhamos feito em Fortaleza, disse isso aos jogadores: 'vamos sofrer o mesmo que sofremos em Fortaleza'. A diferença é que em Fortaleza não era preciso correr para transpirar. Aqui era preciso fazer força para respirar. Para vocês terem noção do sacrifício que os jogadores fizeram, eu mesmo quando vinha a subir as escadas do túnel, cheguei em cima e estava cansado. E se eu estou cansado, imagina os jogadores. Nos últimos cinco anos apenas duas equipes ganharam aqui", seguiu.

O Palmeiras já havia enfrentado o Bolívar no mesmo local em 2023. Contudo, naquele ano, o Verdão perdeu, de virada, por 3 a 1. Na oportunidade, o treinador mandou a campo um time reserva já que o jogo foi disputado entre as finais do Campeonato Paulista. Além disso, o Verdão terminou a partida com um a menos.

"Eu acredito que, desde que eu estou Palmeiras, com o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipe será sempre muito mais forte do que qualquer jogador individualmente ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje: inteligência tática, esforços, sacrifícios. Já tínhamos feito em Fortaleza e chegar aqui, ter a lição bem estudada", declarou Abel.

O Palmeiras terminou o primeiro tempo inteiro e levou a vantagem de 2 a 0 para o intervalo após gols de Flaco López e Estêvão. Na segunda etapa, o Verdão sofreu o empate em 23 minutos, com duas bolas aéreas que terminaram em cabeceios de Fabio Gomes. Mauricio, que entrou durante o jogo, garantiu a vitória.

"Podíamos sair daqui com um empate, mas mesmo na primeira parte já tinha mandado uma bola ao poste. Tivemos o Facundo que poder ter feito o 3 a 1, acho eu, ou ou 3 a 0. Fizemos o 2-0, sofremos 2 a 2, tivemos a calma necessária para manter a nossa a nossa atitude e nossa resiliência mental, e eu digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina", finalizou o treinador.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados.

Mas, antes de focar na Libertadores novamente, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Bahia, pela sexta rodada. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.