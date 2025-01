Atalanta terá desfalque de peso para jogo com o Barcelona

A Atalanta amargará uma ausência importante para o duelo desta quarta-feira contra o Barcelona, pela Champions League. Referência no setor ofensivo da equipe italiana, Ademola Lookman está fora da partida.

O jogador foi vetado pelo departamento médico da Atalanta. Durante a preparação do time, o atacante sentiu um desconforto no joelho esquerdo que limitou sua presença no gramado.

Com faro artilheiro, Ademola Lookman foi responsável por 14 gols e sete assistências na temporada 2024/25 pela Atalanta. Ele também já ganhou a Bola de Ouro Africana.

Barcelona e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Em sétimo lugar na Champions, a equipe italiana necessita de pontos para conseguir a classificação direta às oitavas do torneio e evitar a fase de repescagem.