Lucas Moura revela que sonha com próxima Copa: 'Merecia ter jogado em 2014'

Em entrevista exclusiva ao De Primeira, o meia Lucas Moura revelou que tem como objetivo jogar a Copa do Mundo do ano que vem.

Tô me sentindo muito bem, 32 anos, me sinto um garoto ainda. Me cuido bastante fisicamente e mentalmente. Sem dúvida nenhuma, vestir a camisa da seleção sempre foi um objetivo, sempre foi uma meta minha.

Eu sabia que voltando para São Paulo, as chances aumentariam. Então é continuar entregando um bom trabalho aqui no São Paulo, crescendo, evoluindo a cada dia, para que, quem sabe, apareça outra oportunidade.

Lucas Moura

Craque da vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Corinthians no Paulistão, Lucas disse que poderia ter jogado a Copa de 2014 no Brasil, mas não guarda mágoas por ter ficado fora do grupo comandado por Felipão.

Eu poderia ter jogado a Copa de 2014. Se eu merecia mais ou menos do que quem foi, aí é outra história. Mas eu poderia ter sido convocado, poderia ter jogado. Fiquei no grupo de suplentes daquela Copa.

São escolhas do treinador, não fico remoendo nada disso. É olhar pra frente e aproveitar os próximos anos que eu tenho.

Lucas Moura

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra