Giuliano explica saída do Santos e fala sobre próximo passo na carreira

Após uma temporada muito intensa com a camisa do Santos, o meia Giuliano deixou o alvinegro praiano ao fim da última temporada, tendo sua rescisão confirmada apenas neste ano. O jogador de 34 anos explicou os motivos que o levaram a sair do Peixe, clube que segundo ele, levará sempre no coração.

"Foi uma decisão difícil, mas me sinto muito privilegiado de ter feito parte dessa história, dessa reconstrução. Saio de dever cumprido. Fomos vice do Paulistão, devolvemos o Santos para a Copa do Brasil e para a Série A. Entendi que o meu momento no Santos tinha acabado e desejo tudo de bom e do melhor para o Santos, que é um clube que sempre ficará marcado no meu coração", revelou Giuliano.

O meia falou um pouco sobre a última temporada com o Santos, que de acordo com o jogador, foi especial pois ele se sentiu útil em ajudar a recolocar o Peixe novamente na Série A.

"Para mim foi uma temporada especial. Marquei 12 gols com essa camisa tão pesada, com esse desafio, essa pressão que tinha. Fui útil, ajudei a equipe, foi gratificante. Foi fruto de um grupo muito comprometido e fico feliz de ter feito parte", disse o jogador.

Giuliano chegou ao Santos no início de 2024, após deixar o Corinthians. O jogador passou muitos anos no futebol europeu, e sua ida ao Timão em 2021 marcou seu retorno ao futebol brasileiro após cinco temporadas. Agora, o meia analisa o próximo passo em sua carreira.

"Estou avaliando com calma as opções. Passei grande parte da minha carreira no exterior e voltar ao Brasil foi uma experiência única. Estou avaliando com a minha família as melhores opções dentro e fora de campo e em breve todos saberão o próximo capítulo da minha história", falou o atleta.

Na última temporada, Giuliano marcou 12 gols e deu três assistências em 36 jogos disputados pelo Santos.