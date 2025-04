Corinthians x Racing-URU: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians entra em campo em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana nesta quinta-feira. Pela 3ª rodada do Grupo C, o Timão recebe o Racing-URU, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília).

Terceiro colocado do grupo, o Alvinegro paulista começou o torneio com o pé esquerdo, estreando com derrota em casa para o Huracán, por 2 a 1. Depois, a equipe visitou o América de Cali, na Colômbia, empatou em 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto. Já o time uruguaio perdeu nas duas primeiras rodadas e é o lanterna da chave.

O duelo acontece em meio à iminente chegada do técnico Dorival Júnior, que aceitou a proposta para comandar o Corinthians. O treinador apenas precisa acertar uma pendência financeira com a CBF para assinar com o Timão.

Enquanto isso, Orlando Ribeiro é quem estará à frente da equipe contra o Racing-URU. Para o jogo, o interino espera ter Hugo Souza à disposição. O goleiro, desfalque desde a final do Campeonato Paulista, se recuperou de uma lesão no retofemoral da coxa direita e tem treinado com bola, junto ao restante do elenco, desde a última segunda-feira.

?? Hugo Souza está recuperado da lesão do retofemoral da coxa direita e voltou a trabalhar com o elenco. ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/dkZJdo9CLQ ? Corinthians (@Corinthians) April 22, 2025

Quem também pode retornar é Igor Coronado. O meia está recuperado de um trauma no ombro esquerdo e, assim como Hugo, tem treinado com o elenco. O lateral direito Matheuzinho e o volante José Martínez voltam ao time após cumprirem suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Em contrapartida, Rodrigo Garro, com tendinopatia patelar no joelho direito, deve seguir como baixa. Já Talles Magno, que recebeu alta médica após internação por um quadro de pneumonia, é dúvida.

Do outro lado, o Racing-URU não vive bom momento. A equipe do técnico Cristian Chambian venceu apenas um dos últimos cinco jogos e está há três sem ganhar. Na Sul-Americana, perdeu para o Huracán, por 3 a 1, na estreia, e foi goleado pelo América de Cali, por 5 a 0.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X RACING-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)



Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Edison Vazquez (EQU)



VAR: Bryan Loaiza (EQU)

CORINTHIANS: Hugo Souza (Matheus Donelli); Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; André Carrillo, Raniele e José Martínez; Memphis Depay, Yuri Alberto e Romero (Coronado)



Técnico: Orlando Ribeiro

RACING-URU: Lautaro Amade; Agustin Pereira, Guilermo Cotugno, Lucas Monzón, Martín Ferreira e Thiago Espinosa; Juan Bosca Fraquelli, Lucas Rodríguez e Mateo Caceres; Alejandro Severo e Bautista Tomatis.



Técnico: Cristian Chambian