Ancelotti se irrita com Endrick e dá bronca: 'Não pode fazer teatro'

Do UOL, em São Paulo

Carlo Ancelotti não escondeu sua insatisfação com Endrick após a vitória do Real Madrid sobre o Getafe, hoje, pelo Campeonato Espanhol. O italiano deu um "puxão de orelha" no brasileiro após a partida por causa de um gol perdido.

Teve duas oportunidades. Na primeira, ele não poderia ter feito melhor. Na segunda, talvez estivesse impedido, mas ele não pode fazer essas coisas. É jovem, deve aprender. Ele deve chutar o mais forte possível. Não pode fazer teatro. No futebol, o clube de teatro não existe. Carlo Ancelotti

O que aconteceu

A revolta de Ancelotti se dá por causa de um lance no segundo tempo. Endrick saiu no mano a mano com o goleiro e tentou dar uma cavadinha.

Endrick foi substituído logo depois. Bellingham entrou no seu lugar.

O brasileiro foi titular na partida. No primeiro tempo, ele teve outra chance clara de marcar, bateu tirando do goleiro, mas viu o zagueiro Djené salvar em cima da linha.

O Real Madrid venceu o jogo por 1 a 0. Arda Güler, no primeiro tempo, fez o único gol da partida.