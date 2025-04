Palmeiras treina com desfalques em La Paz e fecha preparação para enfrentar o Bolívar; veja time provável

O Palmeiras finalizou, nesta quarta-feira, a preparação para o duelo contra o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em La Paz desde a noite da última terça, o elenco palmeirense fez o último treino nesta tarde, no Estádio Rafael Mendoza Castellón.

Às vésperas do confronto, o técnico Abel Ferreira ganhou mais três baixas. O zagueiro Micael, com entorse no tornozelo esquerdo, o meio-campista Richard Ríos, preservado por edema na coxa esquerda, e o atacante Vitor Roque, com dores no tornozelo esquerdo não viajaram.

Após o aquecimento, os jogadores realizaram uma atividade tática com ênfase em simulações de jogo, movimentações específicas, marcações, além das bolas aéreas. Na parte final, os atletas aperfeiçoaram também chutes de longa distância para sentir os movimentos da bola.

O Verdão ainda tem como desfalques Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Murilo (lesão na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo).

Por outro lado, o Verdão tem o retorno do atacante Paulinho, que foi preservado do duelo contra o Fortaleza, está à disposição.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López.

O Palmeiras é líder do Grupo G, com seis pontos conquistados. Na estreia, venceu o Sporting Cristal (3 a 2) e depois bateu o Cerro Porteño (1 a 0). Assim, o Alviverde defende o 100% de invencibilidade na competição continental.

Bolívar e Palmeiras se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles.