Punição individual basta? Colunistas discutem racismo na Libertadores

O duelo entre Inter e Nacional, pela Libertadores, foi marcado por mais episódios de racismo, com punições diferentes e individuais. Alicia Klein e Milly Lacombe comentaram a situação, no UOL News.

O narrador uruguaio Carlos Javier Moreira Echague discutiu ao vivo com torcedores colorados e os chamou de 'macacos' durante a partida. Ele foi banido de competições da Conmebol. Além disso, um torcedor foi preso em flagrante após fazer gestos racistas na arquibancada.

Milly: Temos que falar em eliminação de clubes

A Conmebol, seja lá o que estiver fazendo, não está adiantando. É a definição de insensatez você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar outros resultados. A Conmebol vai ter que mudar ou vão mudar com a Conmebol. A gente não vai transformar esse cenário deplorável prendendo um racista por vez ou não deixando um racista por vez se credenciar. Está errado. A Conmebol está tomando atitudes muito erradas. A gente tem que começar a falar em eliminação do time.

Milly Lacombe

Alicia: Conmebol cria ambiente confortável para racistas

A Conmebol gera um ambiente de conforto para os racistas. Faz a ciranda no começo do jogo, coloca placa de jogo, faz campanhas de marketing, mas a verdade é que um narrador oficial, uma pessoa credenciada para narrar uma partida da Conmebol, como Inter x Nacional, está confortável para chamar torcedores de macacos ao vivo. Essa pessoa está confortável. [...] O ambiente de conforto está cada vez mais claro, porque a gente não consegue passar uma semana sem relatar episódios de racismo.

Alicia Klein

