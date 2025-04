Rollheiser mira sequência no Santos e projeta crescimento: 'Estaremos à altura do desafio'

Após uma atuação convincente com a camisa do Santos, o meia-atacante Benjamín Rollheiser se firma como uma das principais apostas do clube para a retomada no Campeonato Brasileiro. O argentino celebrou sua primeira partida completa desde a chegada à Vila Belmiro e destacou a importância de ganhar ritmo para contribuir com a reação da equipe na competição.

"Foi minha melhor partida desde que cheguei ao Santos. E também foi a primeira vez que pude jogar os 90 minutos, algo fundamental para recuperar o ritmo após tanto tempo sem sequência. Estou aqui há dois meses, fui muito bem recebido, e isso tem ajudado bastante na adaptação", afirmou o camisa 32, que tem como aliados no elenco outros compatriotas, como Barreal, Escobar e Godoy.

A próxima oportunidade para Rollheiser mostrar evolução será no domingo, às 20h30, quando o Santos recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. O desafio é grande: o adversário vem embalado por três vitórias consecutivas, mas o argentino acredita que o clube pode fazer frente se conseguir corrigir os erros recentes.

"Sabemos que o Bragantino vive um ótimo momento, mas precisamos focar em nós mesmos. Temos que aproveitar bem a semana de treinos, ajustar os detalhes e buscar uma atuação mais sólida. Creio que estaremos à altura do jogo e que podemos fazer as coisas muito bem", projetou o meia.

O clube, que ainda trabalha nos bastidores para recuperar Neymar, novamente lesionado, soma apenas quatro pontos e ocupa a zona de rebaixamento neste início de campeonato.