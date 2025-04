Bolívar x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a partir das 19 horas (de Brasília).

A equipe alviverde tem o desafio de superar a altitude de La Paz. A fim de minimizar os efeitos, o Verdão chegou com antecedência ao local do jogo. A delegação chegou à Bolívia na noite da última terça-feira e finalizou a preparação com um treino no estádio do The Strongest.

O Palmeiras defende um aproveitamento de 100% nesta edição de Libertadores. Os comandados por Abel Ferreira venceram Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0) e lideram o Grupo G, de forma isolada, com seis pontos. O Bolívar, com uma derrota para o Cerro Porteño (3 a 2) e vitória sobre o Sporting Cristal (3 a 0), ocupa o segundo lugar, com três pontos.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do atacante Paulinho, que foi preservado no último compromisso, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. Por outro lado, o treinador ganhou três baixas: Micael, Ríos e Vitor Roque. O primeiro torceu o tornozelo no gramado do Castelão, Ríos foi preservado por um edema na coxa esquerda e Roque relatou dores também por entorse no tornozelo.

O trio ficou em São Paulo e serão baixas assim como Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Murilo (lesão na coxa direita) e Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo), que estão no Departamento Médico.

O técnico Flavio Robatto tem o retorno do meio-campista Bruno Sávio. O meia ficou de fora do último compromisso da Libertadores após ser expulso na estreia. O time boliviano vem de vitória por 4 a 2 sobre o Deportivo Guabirá pelo Campeonato Boliviano.

Bolívar e Palmeiras se enfrentaram pela última vez, em La Paz, em 2023, quando os donos da casa venceram por 3 a 1, de virada, pela fase de grupos. Depois, na rodada que aconteceu no Allianz Parque, o Verdão bateu por 4 a 0.

FICHA TÉCNICA:



BOLÍVAR X PALMEIRAS

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia



Data: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Yael Falcon (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG)



VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

BOLÍVAR: Lanzillota; Ervin Vaca, Jesus Sagredo, José Sagredo e Yomar Rocha; Justiniano e Robson Matheus; Ramiro Vaca, Patito Rodríguez e Melgar; Gomes.



Técnico: Flavio Robatto

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira