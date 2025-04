Palmeiras chega à Bolívia com desfalques e Estêvão anseia por maioridade: 'Vitória de presente'

O Palmeiras já está em solo boliviano. A delegação desembarcou em La Paz, onde enfrentará o Bolívar na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio Hernando Siles, o mais alto da competição, situado a 3.637 metros de altitude.

A comissão técnica traçou como estratégia a adaptação à altitude: o último treino ocorreu nesta quarta-feira, no estádio do The Strongest, já na capital boliviana, com o objetivo de acostumar os atletas aos efeitos físicos e à velocidade alterada da bola.

Apesar do histórico de dificuldades de clubes brasileiros em La Paz, o Palmeiras carrega boas memórias do local. Em 2020, venceu o próprio Bolívar por 2 a 1 no Hernando Siles, encerrando uma invencibilidade de 37 anos da equipe boliviana como mandante contra brasileiros. Já em 2023, atuando com uma equipe alternativa, foi derrotado por 3 a 1.

Para o duelo desta semana, o técnico Abel Ferreira lida com uma série de desfalques importantes. Estão fora por questões físicas Vitor Roque, Richard Ríos e Micael - este último com uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda em avaliação. Também não viajaram Murilo, Raphael Veiga, Mayke, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues. A provável formação titular deve contar com Bruno Fuchs ao lado de Gustavo Gómez na zaga e Aníbal Moreno como primeiro volante. No ataque, Flaco López deve ganhar nova chance após marcar no fim de semana.

Mesmo diante dos desafios, o clima na delegação é de confiança. O goleiro Weverton, um dos líderes do elenco, comentou com leveza sobre o impacto da altitude. "Ai, altitude, ai vamos nós", disse o camisa 21, ciente das dificuldades impostas pelas condições locais.

Quem também vive um momento especial é Estêvão. O jovem atacante completará 18 anos nesta quinta-feira e projeta o confronto como uma chance de coroar a data com uma vitória importante. "Fazer 18 anos e jogar pela Libertadores já é algo muito especial para mim. Se a gente vencer o Bolívar, vai ser um grande presente de aniversário", afirmou.

Com seis pontos conquistados em duas rodadas, o Palmeiras lidera o Grupo G da Libertadores. A equipe brasileira tentará manter os 100% de aproveitamento no torneio e somar sua sétima vitória consecutiva na temporada, mesmo diante de um dos compromissos mais exigentes desta primeira fase.