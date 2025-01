CSKA aumenta valores para contratar Lorran, do Flamengo

O Flamengo pode ter mais dificuldades em segurar uma das suas revelações. O meia-atacante Lorran está na lista de reforços do CSKA, da Rússia, que aumentou a oferta para contar com o atleta.

A nova proposta dos russos chegaria à casa dos 8 milhões de euros (por volta de R$ 50 milhões). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O Flamengo conta com 80% dos direitos econômicos de Lorran. Portanto, caso aceite a oferta, o time carioca ficaria com cerca de R$ 40 milhões.

Lorran começou a ganhar espaço no Flamengo no ano passado, quando disputou 27 jogos, com 1 gol e 3 assistências. Neste ano, participou de 3 partidas pelo time alternativo do Mengão no Carioca.