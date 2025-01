Cristiano Ronaldo marca duas vezes, e Al-Nassr bate o Al-Khaleej pelo Campeonato Saudita

O Al-Nassr visitou o Al-Khaleej, nesta terça-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Saudita. No Estádio Prince Mohamed bin Fahd, o time visitante venceu por 3 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo (2) e Sultan Al-Ghannam. Kostas Fortounis descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Al-Nassr foi aos 32 pontos e assumiu, momentaneamente, a 3ª posição. Por outro lado, o Al-Khaleej permanece com 23 pontos somados, mas cai para a 8ª colocação.

O Al-Nassr volta a campo neste domingo, às 14 horas (de Brasília), quando recebe o Al-Fateh no Al-Awwal Park. O Al-Khaleej visita o Al-Okhdood no sábado, às 12h30, no Estádio Prince Hathloul. As duas partidas são válidas pela 17ª rodada do Campeonato Saudita.

Aos 31 minutos de jogo, após revisão no VAR, Saeed Al Hamsal recebeu cartão vermelho por impedir uma grande chance de ataque do Al-Nassr com a mão e deixou o Al-Khaleej com um jogador a menos para o restante da partida.

Mesmo com a vantagem numérica, o Al-Nassr só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Ângelo roubou a bola no campo de ataque e serviu para Otávio, que dominou e deixou de calcanhar para Cristiano Ronaldo. O craque português bateu forte de primeira e estufou as redes, aos 20 minutos.

Aos 35, novamente depois de intervenção do VAR, o árbitro anotou pênalti para o Al-Khaleej, após toque de mão do zagueiro Ali Lajami. Kostas Fortounis foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual no placar.

No entanto, já no lance seguinte, Marcelo Brozovic recebeu na entrada da área e achou um belo passe para Sultan Al-Ghannam, que saiu na cara do gol e recolocou o Al-Nassr na liderança, aos 36 minutos.

Já nos acréscimos, Saad Hagawi recebeu um belo lançamento de Brozovic e rolou para Cristiano Ronaldo anotar seu segundo gol na partida e o terceiro do Al-Nassr, aos 53 minutos.