Barça faz mágica e vence Benfica com Raphinha herói em jogaço com lambanças

O Barcelona fez mágica em Lisboa. O time espanhol, com uma boa dose de heroísmo, venceu o Benfica por 5 a 4 em um jogaço histórico no Estádio da Luz e válido pela 7ª e penúltima da fase de liga da Champions League. Os visitantes perdiam por 4 a 2 até os 33 minutos da etapa final, mas reagiram de maneira dramática e liquidaram os donos da casa.

Raphinha foi o grande herói da partida ao marcar duas vezes: primeiro em uma lambança do goleiro Trubin, e depois, já no lance final, ao definir contra-ataque que garantiu o 5 a 4. O Barça ainda balançou as redes duas vezes com Lewandowski, ambas de pênalti, e com o zagueiro Eric Garcia, já em meio à reação.

Pavlidis, por outro lado, se destacou pelo lado português: o atacante grego balançou as redes três vezes (ou seja, fez um hat-trick) para os mandantes, que ainda marcaram com um gol contra de Ronald Araújo em noite de erros em série do goleiro Szczesny.

O resultado deixou o Barcelona com 18 pontos e virtualmente garantido nas oitavas de final do torneio. O Benfica, por sua vez, estacionou nos 10 pontos e permaneceu dentro na zona dos playoffs.

Os times decidem suas posições na fase inicial da Champions no próximo dia 29. O Benfica visita a Juventus na Itália a partir das 17h (de Brasília), enquanto o Barcelona, no mesmo horário, recebe a Atalanta.

Como foi o jogo

O Benfica abriu o placar ainda no minuto inicial a partir do brilho de seus dois laterais. O lance começou com Tomás Araújo, que deu lindo lançamento para Carreras da direita para a esquerda. O espanhol não precisou ajeitar e cruzou na medida para o centroavante Pavlidis finalizar, também de primeira, para as redes de Szczesny: 1 a 0.

Pavlidis comemora gol do Benfica sobre o Barcelona em duelo da Champions League Imagem: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

Os donos da casa desperdiçaram uma chance clara Aursnes pouco depois e foram castigados com o empate aos 12 minutos, quando Baldé tentou o drible já na ponta da área e tomou um pisão de Tomás Araújo. O árbitro chegou a mandar o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR e deu pênalti. Na cobrança, Lewandowski deslocou Trubin e cravou o 1 a 1.

Os portugueses voltaram a ficar em vantagem no placar em uma lambança do goleiro Szczesny, que acabou chutando o companheiro Baldé em um lançamento em profundidade do adversário. Resultado? Pavlidis ficou com o gol aberto e não teve qualquer dificuldade para marcar, mais uma vez, no Estádio da Luz: 2 a 1.

O arqueiro do Barcelona viu sua noite ficar caótica de vez quando cometeu, aos 29 minutos, um pênalti: Aursnes encaixou lindo passe de três dedos em diagonal para Aktürkoglu, que saiu na cara do goleiro e acabou derrubado logo depois de tocar de cobertura. A penalidade ficou sob responsabilidade do artilheiro da noite, Pavlidis. O grego não deu chance de defesa na cobrança e marcou pela terceira vez em menos de meia hora: 3 a 1.

A 2ª etapa começou com pressão dos espanhóis, que diminuíram o prejuízo em uma nova lambança — desta vez, de Trubin. O camisa 1 do Benfica, na tentativa de lançar ao ataque, acertou a cabeça de Raphinha, que estava ainda no campo de ataque catalão. Caprichosamente, a bola parou nas redes e recolocou os visitantes na busca do empate: 3 a 2.

A reação do Barça durou pouco porque Ronald Araújo devolveu o presente aos mandantes. Depois de inversão da direita para a esquerda, Schjelderup cortou e bateu cruzado na tentativa de encontrar Pavlidis — o zagueiro, no entanto, cortou para dentro das próprias redes: 4 a 2.

Yamal deu sobrevida aos visitantes já na casa dos 33 minutos ao ser derrubado por Carreras dentro da área. Lewandowski, novamente com muita categoria, não decepcionou e fez o 4 a 3.

Lewandowski comemora gol do Barcelona sobre o Benfica em jogo da Champions Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Barcelona não desistiu e chegou ao empate de maneira dramática aos 41 minutos. Em escanteio curto cobrado da esquerda, Pedri recebeu, ajeitou o corpo e caprichou no cruzamento antes de Eric Garcia subir mais do que todo mundo e igualar o marcador em 4 a 4.

O gol que decretou a vitória histórica dos catalães saiu dos pés de Raphinha. O brasileiro foi lançado em um contra-ataque já na base do desespero, invadiu a área em diagonal e, com a perna esquerda, sacramentou um 5 a 4 que não será esquecido tão cedo pelos torcedores presentes ao Estádio da Luz.