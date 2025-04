Talles Magno tem quadro de pneumonia e desfalca o Corinthians no Brasileiro

O Corinthians terá mais uma baixa para o duelo contra o Sport. O clube informou que o atacante Talles Magno está com um quadro de pneumonia e será desfalque contra o Sport, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Talles Magno é a terceira ausência confirmada. O Timão também não poderá contar com o lateral direito Matheuzinho e com o volante José Martínez, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

A equipe alvinegra também deve seguir tendo as ausências do meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e do goleiro Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita). Já o meia Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.

Valeu, família Díaz! ??? Nesta sexta-feira, o treinador Ramón Díaz e sua comissão vieram se despedir dos jogadores e colaboradores e deixaram uma mensagem pra Fiel Torcida.#VaiCorinthians pic.twitter.com/S30Mm1icMu ? Corinthians (@Corinthians) April 18, 2025

Na atual temporada, Talles Magno já disputou 20 partidas com a camisa do Corinthians, com cinco gols marcados e uma assistência distribuída. O camisa 43, inclusive, é o vice-artilheiro do time no ano, atrás somente de Yuri Alberto, que soma oito gols.

Sem Talles Magno, o Corinthians encara o Sport neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. Sem um treinador desde a demissão de Ramón Díaz, o técnico do sub-20, Orlando Ribeiro, comandará a equipe.

Após duas derrotas consecutivas na Série A, o Timão vai em busca da recuperação contra o Sport. O Alvinegro paulista figura na 14ª colocação, com somente quatro pontos conquistados.