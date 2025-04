Sob comando de Orlando Ribeiro, Corinthians fecha preparação para encarar o Sport; veja provável time

O Corinthians está pronto para enfrentar o Sport. Na tarde desta sexta-feira, sob comando do treinador interino Orlando Ribeiro, no CT Dr. Joaquim Grava, o elenco alvinegro encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira, o técnico Ramón Díaz foi demitido do Corinthians. Desse modo, o treinador do sub-20 do Timão, Orlando Ribeiro, foi o responsável por comandar o treino da equipe nesta sexta-feira. Ele, inclusive, estará à beira do gramado no duelo deste sábado.

O elenco corintiano abriu as atividades assistindo a um vídeo com instruções táticas. O plantel foi ao gramado após uma ativação na academia do CT. No entanto, o treino em campo foi interrompido devido à forte chuva que caiu sobre a capital paulista na tarde desta sexta-feira.

Para o embate, o Corinthians não terá à disposição o lateral direito Matheuzinho e o volante José Martínez, que cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Talles Magno, com um quadro de pneumonia, também é baixa certa.

A equipe alvinegra também deve seguir tendo as ausências do meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e do goleiro Hugo Souza (lesão muscular na coxa direita). Já o meia Igor Coronado, com um trauma no ombro esquerdo, é dúvida.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Corinthians recebe o Sport na tarde deste sábado, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela quinta rodada do Brasileirão.

Após duas derrotas consecutivas na Série A, o Timão vai em busca da recuperação contra o Sport. O Alvinegro paulista figura na 14ª colocação, com somente quatro pontos conquistados.