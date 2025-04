Santos atualiza condições de Neymar e revela nova lesão na coxa

Nesta sexta-feira, o departamento médico do Santos atualizou a condição física de Neymar. O atleta sofreu uma nova lesão na coxa esquerda, agora no músculo semimembranoso e já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. O craque não tem previsão para retorno.

"Depois de recuperado de lesão muscular, e ainda em treinamento pra ganho de massa muscular, o jogador Neymar Jr retornou aos jogos e, no primeiro tempo da vitória do Santos FC sobre o Atlético MG, sentiu novo incômodo na coxa esquerda, passou por exames de imagem e foi constatada uma nova lesão, agora no músculo semimembranoso. O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé e, quanto à lesão anterior, em outro músculo, não houve nenhum tipo de recidiva", divulgou o clube.

O camisa 10 sentiu dores na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG. Ele caiu no gramado aos 32 minutos e, muito chateado, pediu para sair.

"Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. É sabido de que essas intercorrências poderiam ocorrer, devido ao tempo de inatividade", completou o Santos.

Esta é a segunda lesão de Neymar desde seu retorno ao Santos. Ele havia acabado de se recuperar de um edema na mesma coxa esquerda. O craque ficou mais de um mês fora e retornou no último domingo, na derrota de 1 a 0 para o Fluminense. No Maracanã, ele entrou no intervalo e ficou até o final.

Em nove jogos na atual temporada, Neymar marcou três gols e distribuiu três assistências.