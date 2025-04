Ramón Díaz e comissão vão ao CT e se despedem de elenco do Corinthians: "Foi um grande trabalho"

O técnico Ramón Díaz foi demitido do Corinthians na última quinta-feira. O treinador não resistiu às más atuações e aos resultados ruins após a conquista do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, a comissão técnica do argentino voltou às dependências do CT Dr. Joaquim Grava para se despedir do elenco.

Também deixaram o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira. O agora ex-treinador Ramón Díaz agradeceu o clube pela oportunidade e entende que conseguiu realizar um "grande trabalho".

"Quero agradecer ao clube e ao Fabinho (Soldado) por nos ter dado a oportunidade de fazer parte deste clube, e realmente fazer um grande trabalho, porque, para nós, foi um grande trabalho. Um grande trabalho com o pessoal, com os jogadores. Muito obrigada por tudo e nos vemos. Um abraço grande", afirmou Ramón em entrevista à Corinthians TV.

A comissão de Ramón deixou o clube com um gosto um pouco "amargo". A equipe alvinegra não vence há três jogos entre todas as competições - são duas derrotas (contra Palmeiras e Fluminense, ambas por 2 a 0, no Brasileirão) e um empate (contra o América de Cali-COL, em 1 a 1, pela Sul-Americana).

Apesar disso, o treinador argentino foi um dos responsáveis pela quebra de um jejum de seis anos do Corinthians sem títulos. No último dia 27 de março, o Timão conquistou o Paulistão ao superar o arquirrival Palmeiras na grande decisão e voltou a ganhar um troféu, o que não acontecia desde 2019.

"Agradecer também ao clube, sobretudo ao grupo. Foram oito meses de aprendizado, com erros e virtudes, mas sempre tentamos deixar o coração aqui, que foi o que Fabinho nos pediu no primeiro momento e foi um cara que ajudou demais. Obrigado a todo o estafe, roupeiros, pessoal do marketing, da parte de hotel, de análises", comentou o auxiliar técnico Emiliano Díaz.

Emiliano ainda pediu desculpas à torcida por qualquer falha: "Foram oito meses que não vou esquecer nunca. Tive o privilégio de dirigir o maior do Brasil. Fico muito feliz. Obrigado e perdão, Fiel, se em algum momento falhamos, mas sempre foi com o coração. Estamos juntos e obrigado por tudo, tem um torcedor a mais aqui", finalizou.

O título paulista tirou um peso das costas do Corinthians. Contudo, fato é que, depois de erguer o troféu, o Alvinegro venceu somente um dos seis jogos que disputou e ainda perdeu o Derby pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 14ª posição, com somente quatro pontos. Na Sul-Americana, o time ainda não venceu e não está sequer na zona de classificação ao playoff.

Ramón Díaz e sua comissão chegaram ao Corinthians em julho do ano passado para substituir o português António Oliveira. Ao todo, foram 60 jogos à beira do gramado, com 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas e o título do Paulista.

Sem Ramón Díaz, o Corinthians volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Sport, as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. O treinador do sub-20, Orlando Ribeiro, comandará a equipe interinamente, enquanto o Timão busca um novo técnico no mercado.