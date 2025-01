Patrocinadora do Palmeiras, Sportingbet fecha parceria inédita com a NBA

A Sportingbet, nova patrocinadora máster do Palmeiras, acertou uma parceria inédita com a NBA no Brasil.

O que aconteceu

A Sportingbet é a primeira patrocinadora oficial de apostas da liga de basquete no país. A colaboração entre a organização norte-americana e a marca, líder do grupo global Entain no Brasil, será plurianual.

A Sportingbet tem muito orgulho de anunciar sua colaboração com a NBA, um projeto que nos aproxima ainda mais de nossos consumidores e dos brasileiros que, culturalmente, amam o basquete. Estamos entusiasmados com o que podemos construir juntos, em parceria com uma das principais marcas esportivas do mundo para engajar a base de fãs no enorme e vibrante mercado brasileiro

Curry Sloan, EVP/MD LatAm, Canadá e Ibéria da Entain

A casa de apostas promete experiências de jogo e promoções exclusivas aos fãs brasileiros. Além disso, exibirá marcas e logotipos oficiais da liga em seus produtos, marcará presença nas mídias e canais digitais NBA no país e até oferecerá a torcedores a oportunidade de viajar aos EUA para assistir partidas in loco.

A Sportingbet também patrocinará a NBA House no Brasil, evento que retornará a São Paulo durante as finais do campeonato. A edição de 2025, que ocorrerá em junho, será a sétima na capital paulista. A bet se compromete a promover apostas responsáveis e práticas seguras para proteger a integridade dos jogos da maior liga de basquete do mundo.

Identificamos essa oportunidade como uma forma de proporcionar experiências novas e criativas para os fãs da NBA no lançamento do recém-regulamentado mercado de apostas esportivas no Brasil. Trabalhar com a Sportingbet nos permite combinar a emoção do nosso jogo com uma plataforma envolvente para que os fãs interajam com a NBA de forma responsável.

Kuljeet Sindhar, vice-presidente de International Gaming & Data Ventures da NBA