Santos discute SAF com pai de Neymar e pode receber investimento árabe

O namoro de Neymar com o Santos esquentou e o retorno do craque tem a ver com a transformação do clube associativo em uma SAF. Neymar Pai seria responsável pela gestão do investimento, muito provavelmente de origem árabe.

O contrato seria de seis meses para o Santos viabilizar o projeto da SAF. Essa já é uma discussão em andamento no Conselho Deliberativo. A ideia é que a Comissão de Estatuto analise minuciosamente cada cláusula para não haver impeditivos antes da votação aos associados.

Recentemente, parte do Conselho e até as organizadas fizeram campanha contra a "venda do Santos".

Sem a SAF, Neymar dificilmente ficaria mais tempo. A ideia é que Neymar Pai traga o investimento, provavelmente árabe, e seja uma espécie de gestor dessa sociedade.

Os seis meses também serviriam para outros fatores, como a montagem do elenco e nova arena. Se todos estiverem satisfeitos, um contrato até a Copa do Mundo seria negociado. Caso contrário, Neymar sairia no meio do ano e provavelmente iria para a MLS.

Neymar Pai e os demais representantes estão em contato com o Al-Hilal sobre a liberação. A tendência é que ocorra a rescisão nos próximos dias, apesar da complexidade diante dos altos valores envolvidos. O Santos, cauteloso, nega oficialmente qualquer avanço nos últimos dias.