De saída, Battaglia dá adeus ao Atlético-MG e nega problema com o elenco

Nesta segunda-feira, Rodrigo Battaglia se despediu do Atlético-MG por meio de um post em suas redes sociais. Rumo ao Boca Juniors, ele negou rumores de supostos atritos dentro do grupo de jogadores.

"Não tive nenhum problema com o elenco. Não tive nenhum problema com a diretoria", publicou.

O argentino de 33 anos expressou ainda o desejo de voltar a ficar perto de seus familiares. Ele tinha contrato com o Atlético-MG até o final deste ano e foi vendido ao Boca Juniors por cerca de US$ 1 milhão (R$ 6 milhões).

"Hoje vou abraçar outro projeto, voltar ao meu país, depois de muito tempo fora. Voltar perto da minha família e meus amigos", disse.

Battaglia chegou ao Atlético-MG em 2023 e conquistou o bi do Campeonato Mineiro duas. No total, foram 90 jogos, com cinco gols e uma assistência.

Veja o post de Battaglia na íntegra:

