Atlético-MG oficializa a contratação de Natanael

A diretoria do Atlético-MG confirmou mais um reforço para a temporada 2025. O lateral direito Natanael, ex-Coritiba, teve a contratação divulgada neste sábado através das redes sociais do clube mineiro.

"Natanael é Galo! O lateral-direito de 23 anos assina com o clube até dezembro de 2028 e é o novo reforço para a temporada alvinegra!", destacou o Galo.

Natanael gerava interesse de outro gigante do futebol brasileiro. O São Paulo chegou a entrar em contato com o Coritiba pelo atleta, mas com uma proposta inferior em comparação com o Atlético-MG.

Aos 23 anos, Natanael foi formado nas categorias de base do Coritiba. No ano passado, participou de 48 jogos pela equipe paranaense, com dois gols e seis assistências.