Léo Batista tem um tumor no pâncreas, diz boletim médico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista esportivo Léo Batista foi diagnosticado com um tumor no pâncreas, segundo boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Léo Batista, de 92 anos, deu entrada no no Hospital Rios D'Or no dia 6 de janeiro. Ele está internado na na Unidade de Terapia Intensiva.

O jornalista foi ao hospital em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas

Léo Batista é um dos maiores nomes da TV brasileira e ficou conhecido como a "voz marcante". Natural de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, ele está na Globo desde 1970, sendo um dos mais antigos funcionários da emissora. Em sua trajetória, que começou no rádio, trabalhou tanto no noticiário geral quanto no esportivo, virando uma das vozes emblemáticas da telinha.

Ele tem mais de 70 anos de carreira e se tornou um ícone da comunicação. Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Jogos Olímpicos e de 13 Copas do Mundo. Também foi pioneiro dos programas Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular, além de ser responsável pelas icônicas 'Zebrinhas' dos Gols do Fantástico.

Boletim Médico

"Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025 - O paciente João Batista Belinaso (Léo Batista) deu entrada no Hospital Rios D'Or no dia 06 de janeiro, em decorrência de um quadro de desidratação e dor abdominal. Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor no pâncreas. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva, com o devido acompanhamento clínico para o atual estado de saúde".