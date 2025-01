Corinthians sofre com Ituano, mas vence nos pênaltis e avança na Copinha

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians só empatou sem gols diante de um organizado Ituano nos 90 minutos, mas venceu o adversário nos pênaltis com estrela do goleiro Kauê, que defendeu três cobranças, e avançou às quartas de final da Copinha. O duelo, realizado na noite desta sexta-feira (17), foi disputado em Santo André e acabou em 5 a 4 nas penalidades.

O 1° tempo foi marcado por alternância de poder, boas defesas e duas bolas na trave. O time de Itu começou assustando após uma trapalhada de Caipira, mas o alvinegro ficou no quase pouco tempo depois com Nicollas.

A etapa final teve ritmo mais morno e nítido cansaço dos atletas em meio à maratona de jogos. A decisão, então, ficou para os pênaltis — com vitória para o alvinegro após três intervenções heroicas de Kauê.

Os paulistas vão encarar o Vasco nas quartas de final. Os cariocas despacharam o Flamengo-SP em confronto eletrizante disputado em Osasco que acabou em 5 a 3.

Como foi o jogo

O Ituano foi o primeiro a assustar e quase abriu o placar aos cinco minutos, quando Léo Izidoro escapou pela ponta esquerda, cortou a marcação com muita categoria e, em chute cruzado, obrigou Kauê a fazer linda defesa e evitar o pior para a equipe alvinegra.

O Corinthians tentou responder, mas foi novamente ameaçado após uma lambança em cobrança lateral de Caipira. O camisa 2 tentou recuar para Fernando, mas viu Jonathan ficar com a bola, arrancar e, sozinho em meio aos defensores, carimbar a trave em finalização já a poucos metros da linha de fundo.

Gui Negão e Nicollas também desperdiçaram boas oportunidades, desta vez pelo lado do maior campeão da Copinha. O primeiro se atrapalhou na hora da finalização após ganhar uma dividida dos zagueiros, enquanto o segundo, em linda jogada individual, carimbou a trave adversária.

Nicollas em ação durante Corinthians x Ituano, duelo da Copinha Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Kauê voltou a trabalhar para a zaga do Corinthians aos 36 minutos. O goleiro mostrou reflexo em tentativa de Vini, que apareceu nas costas dos rivais e arriscou de perna esquerda já dentro da área.

O 2° tempo começou morno, e a chuva que começou a cair em Santo André atrapalhou ainda mais o ritmo — o cansaço dos atletas em meio à maratona de jogos também dificultou as ações.

Os goleiros voltaram a trabalhar na casa dos 20 minutos: Kauê bloqueou Vini em nova intervenção milagrosa no mano a mano, e Pedro desviou chute com efeito de Dieguinho.

Os lances foram os únicos de grande perigo até o apito final, e a curiosidade ficou pela aparição de gêmeos em campo: Luiz Fernando, do Corinthians, e Marcos Henrique, do Ituano. Os dois chegaram a disputar uma bola em meio a um ataque do alvinegro.

Nas penalidades, o Ituano chegou a ter o "match point" nas alternadas, mas parou em Kauê. O goleiro ainda defendeu a bola do jogo pouco depois com a ponta da chuteira e garantiu a classificação corintiana.