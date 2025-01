Da fumaça azul à festa amarela: o clássico alternativo de 39 faltas no ABC

O Campeonato Paulista teve seu primeiro clássico realizado nesta quinta-feira (16), e não estamos falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos: Água Santa e São Bernardo jogaram em Diadema no dérbi alternativo do ABC, enquanto os mais tradicionais São Caetano e Santo André estão longe da elite estadual.

Melhor para os visitantes, que venceram por 2 a 1 e largaram com três pontos no Grupo D após um jogo bastante faltoso.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025!

Fumaça azul antes...

Pouco mais de uma hora antes do embate, uma fumaça azul tomou conta da avenida Nossa Senhora dos Navegantes, palco dos principais portões do Estádio Distrital do Inamar. Assim que o ônibus do Água Santa apontou na via, a organizada "Aquáticos" puxou a festa e embalou os presentes.

A recepção ao ônibus dos visitantes, por outro lado, foi pouco amistosa — mas não registrou qualquer violência. Os atletas do São Bernardo receberam várias ofensas, mas entraram normalmente no estádio.

A chuva caiu, com muita força, 30 minutos antes de a bola rolar. A água (nada santa) e os raios afastaram boa parte dos torcedores das arquibancadas. Os organizados do Água Santa, no entanto, permaneceram aglomerados atrás de um dos gols.

... festa amarela depois

Atuando de amarelo, o São Bernardo começou amassando o rival e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro minuto, mas Fabio Sanches evitou o gol de Léo Jabá já em cima da linha.

O gol saiu no lance seguinte a partir de jogada ensaiada. Após desvio em cobrança de escanteio da esquerda, o estreante Fabrício Daniel arrematou com categoria e abriu o placar para os comandados de Ricardo Catalá: 1 a 0.

Guilherme Queiroz marcou o segundo do São Bernardo, que venceu clássico por 2 a 1 Imagem: Rafael Assunção/Ag. Paulistão

O Água Santa não conseguiu reagir e tomou o segundo dez minutos depois, desta vez em trapalhada na saída de bola: Romisson roubou de Lucas Rocha e entregou para Guilherme Queiroz, que não decepcionou e cravou o 2 a 0.

Os mandantes equilibraram as ações e empataram com Willen Mota. O atacante aproveitou rebote de Alex Alves e fez a alegria da maior parte da torcida no Inamar: 2 a 1.

Na 2ª etapa, os donos da casa se lançaram ao ataque e pressionaram, mas não marcaram — a organização da defesa rival e a falta de pontaria frustraram os planos do técnico Marcelo Cabo.

Apesar dos nomes dos times, o jogo não teve nada de "santo": o clima de rivalidade entre as torcidas parou dentro do gramado e deu trabalho para a árbitra Edina Alves Batista. Foram 39 faltas assinaladas no molhado gramado do Inamar.

A noite acabou com festa amarela em um estádio em Diadema que esvaziou em poucos minutos. O clássico do ABC ainda pode ser reeditado em 2025 no próprio Paulistão — neste caso, em uma eventual semifinal.

