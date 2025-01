Jailton Malhadinho relembra derrota que impediu disputa de título no UFC: "Chorei muito"

Neste sábado (18), Jailton Almeida entra em ação no UFC 311, diante de Serghei Spivac, no que será sua nona aparição no octógono mais famoso do mundo. Com um aproveitamento alto até o momento, 'Malhadinho' sofreu apenas uma derrota na liga presidida por Dana White. Entretanto, o tropeço sofrido no início de 2024 ainda tira o sono do brasileiro. E não é para menos. Afinal de contas, em um momento chave de sua carreira, o wrestler baiano acabou perdendo a oportunidade de disputar o título dos pesos-pesados por conta do resultado negativo sofrido contra Curtis Blaydes.

Na oportunidade, após iniciar bem o confronto, Malhadinho acabou nocauteado. E seu algoz, Blaydes, avançou para competir pelo cinturão interino na rodada seguinte, contra Tom Aspinall. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-pesado brasileiro admitiu que ficou bastante frustrado com a situação em um momento tão determinante de sua trajetória. Emocionado, o atleta do 'Galpão da Luta' busca uma retomada a fim de conquistar, de fato, o almejado 'title shot'.

"Incomodou sim (a derrota e perder a chance do title shot). Incomodou para c***. Eu chorei e tudo. Sozinho em casa, eu parei e chorei para c***. Porque (o title shot) estava em minhas mãos e eu deixei escapar. O Tom Aspinall ainda falou em uma coletiva, que estava esperando o vencedor de eu e Blaydes. Depois que casaram a luta (pelo cinturão interino) lá na Inglaterra, pensei: 'P***, era a minha chance'. Mas é tudo como Deus quer, vou seguir meu barco. Fé em Deus que vou ter essa oportunidade ainda, se não for agora, depois. O Glover Teixeira demorou anos para se tornar campeão. Por que não posso esperar também?", declarou Jailton.

Alvo seguinte em mente

Desde que passou a despontar no pelotão de elite da categoria, Malhadinho possui um alvo primário em mente: Ciryl Gane. E, ao que tudo indica, seu foco permanece o mesmo. Em caso de vitória no UFC 311 contra Spivac, que seria o segundo triunfo em sequência, o brasileiro revelou que possui um desejo inusitado: encarar o ex-campeão interino em seu país natal, na França. Do ponto de vista do ranking, o confronto, caso se concretize, será fundamental para Almeida, que ocupa a sexta posição, enquanto o 'Bon Garmin' é o segundo colocado da listagem.

"Claro que sim (quero enfrentar o Ciryl Gane), sigo (com esse planejamento). Quero lutar com ele. Até na última luta dele, estava falando com minha esposa, que o biotipo dele é parecido com o meu. Um peso-pesado com o corpo atlético. Acho que é o único com o biotipo parecido com o meu no peso-pesado, é ele. Tenho o sonho de lutar na França com ele. Quero sim (ser o visitante)", projetou o baiano.

Além de Malhadinho, que encara Spivac no card preliminar, o UFC 311 contará com a participação de mais quatro membros do 'Esquadrão Brasileiro'. Também na porção preliminar do show, Raoni Barcelos enfrenta o 'hypado' Payton Talbott. Diego Ferreira, por sua vez, mede forças contra Grant Dawson. Entre as mulheres, Karol Rosa duela contra Ailin Perez. Já no card principal, Renato Moicano enfrenta Beneil Dariush.