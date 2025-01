Thaciano celebra nova chance no Santos e cita gratidão: 'Virada de chave'

Nesta quarta-feira (15), Thaciano foi oficialmente apresentado como novo jogador do Santos. O meia celebrou o retorno ao clube após oito anos. Entre 2016 e 2017, ele defendeu o time B do Peixe, mas foi não foi aproveitado no profissional.

"Aquele período foi uma virada de chave na minha carreira. Peguei um grupo sensacional, com grandes líderes. Ali me preparou muito para minha carreira, tirei muito proveito. Não deu certo ficar, mas sai com muita gratidão, pronto para novos desafios. Esse retorno é importante e estou muito feliz. Espero que realizar esse sonho da melhor forma, agarrar essa oportunidade e dar o meu melhor", disse.

"Volto com bagagem, com a cabeça mais centrada para o jogo. É um novo Thaciano", ampliou o novo camisa 16.

Thaciano estava no Bahia. Na última temporada, foram 60 partidas, sendo 54 entre os titulares, 15 gols e cinco assistências. O meia de 29 anos também soma passagens por Grêmio, Altay, da Turquia, e Boa Esporte.

O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) na última segunda e está à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia na temporada.

Thaciano, contudo, destacou que ainda precisa evoluir na parte física. Assim, sua presença na partida contra o Mirassol, nesta quinta-feira, é incerta.

"Estava em casa, trabalhando, mas não se compara quando está com grupo. Treinem bem, mas preciso melhorar ainda a parte física. Aos poucos estou melhorando. Espero ficar pronto o mais rápido possível para ajudar o Santos", comentou.

Sob a nova direção de Pedro Caixinha, o Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.