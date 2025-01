PSG vira sobre time da Quinta Divisão e vai às oitavas da Copa da França

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain (PSG) superou o Espaly por 4 a 2, no Stade Marcel-Michelin. Com o triunfo de virada sobre o rival da Quinta Divisão, o time da capital avançou às oitavas de final da Copa da França.

O próximo adversário no torneio será definido por sorteio. Pelo Campeonato Francês, o PSG volta a campo neste sábado, às 13h (de Brasília), quando visita o Lens, pela 18ª rodada.

Com apenas dois minutos do primeiro tempo, o atacante Gjeci aproveitou a saída errada do goleiro Arnau Tenas em cruzamento e abriu o marcador para o Espaly.

Aos 36 da primeira etapa, o PSG reagiu e, com um belo chute da meia-lua, o volante Zaire-Emery empatou a partida. O segundo gol dos parisienses saiu aos 21 minutos da etapa complementar, com um passe de Barcola para Doué marcar.

Apenas quatro minutos depois, o rival conseguiu empatar o jogo, com o atacante Fournel aproveitando o rebote do goleiro. Aos 43 minutos da segunda etapa, Barcola recebeu um cruzamento rasteiro e anotou o terceiro gol do PSG.

Já nos acréscimos da partida, o árbitro marcou pênalti para o time de Paris, convertido por Gonçalo Ramos aos 47 minutos do segundo tempo.