Presidente do São Paulo elogia base após vitória no Paraguai

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, na Libertadores, pela terceira rodada da fase de grupos. Os jogadores jovens fizeram a diferença e o presidente da equipe, Julio Casares, elogiou os atletas em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

"Eles vêm subindo. A força da nossa base é uma realidade! Made in Cotia! Seguimos!", publicou o mandatário.

Lucas Ferreira foi o nome do Tricolor na partida. O meia de 18 anos marcou o seu primeiro gol como profissional na partida contra o Libertad. Em 2024, Lucas foi o autor do gol que deu o título da Copa do Brasil sub-20 ao São Paulo, na virada por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Em 2025, participou da campanha vencedora do São Paulo na Copinha, marcando três gols na competição.

Matheus Alves também é um nome vindo de Cotia que tem se destacado no Tricolor. No último domingo, contra o Santos, pelo Brasileiro, o jogador deu sua primeira assistência no profissional e foi eleito o melhor em campo.

O São Paulo é o décimo colocado no Brasileirão, com sete pontos. Neste sábado, a equipe visitará o Ceará, às 18h30 (de Brasília).