Carille cita cautela em utilização de Adson no Vasco

O Vasco trata com cuidado o retorno do meia Adson aos gramados. O atleta passou sete meses afastado dos campos devido a uma lesão na tíbia e agora busca se readaptar ao ritmo dos jogos seguidos.

Adson voltou a ser utilizado no Vasco no fim do mês passado, no duelo contra o Santos, na estreia do Brasileirão 2025. Após o duelo desta terça-feira contra o Lanús, pela Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille explicou como está lidando com o atleta.

"Essa contusão dele é chata, o Paulinho (Palmeiras) está passando por isso também. Então, depende muito do que o atleta sente. Precisa de bastante treino", comentou.

Desde que retornou aos jogos, Adson não teve chances como titular do Vasco. Entrando no decorrer das partidas, ele atuou por, no máximo, 45 minutos, no duelo contra o Ceará.

"Neste momento, não dá para falar sobre minutagem. Vai muito dele, precisamos de paciência", reforçou Carille, revelando também que Adson ainda sente dores neste período de readaptação.