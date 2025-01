Mistão do Palmeiras vence Portuguesa no Paulistão com Maurício iluminado

O Palmeiras contou com uma noite iluminada de Maurício e venceu a Portuguesa por 2 a 0, nesta quarta-feira (15), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão.

Maurício marcou os dois gols do jogo. O meio-campista abriu o placar na primeira etapa e selou a vitória no segundo tempo.

Abel Ferreira mandou a campo um Palmeiras misto. O técnico português deixou medalhões de fora da partida e oportunizou jovens da base e atletas menos utilizados em 2024.

O Palmeiras chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Paulistão. A equipe pode ser desbancada pelo São Bernardo na quinta-feira (16) caso a equipe do ABC vença o Água Santa e tenha saldo de gols melhor. A Portuguesa segue com zero, na última colocação do Grupo B.

O Allianz Parque teve capacidade reduzida. O setor do Gol Norte não contou com a presença de torcedores por causa do palco montado para o show do cantor Jão no próximo sábado (18).

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (18), quando vai enfrentar o Noroeste, fora de casa, às 18h30 (de Brasília). A Portuguesa joga no mesmo dia, mas às 20h30, em casa, contra o Novorizontino. Ambos os jogos valem pela segunda rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

O Palmeiras foi o dono do primeiro tempo e teve dois protagonistas. O jogo começou morno, disputado, mas o domínio palmeirense surgiu após os cinco minutos. A equipe da casa usou e abusou das jogadas pelos lados do campo com Estêvão e Rômulo. O gol, no entanto, só saiu após um erro de saída de bola do goleiro Rafael Santos. Do lado da Lusa, as jogadas saíram, principalmente com Maceió, mas, sem criatividade, a Portuguesa sequer fez Weverton trabalhar na etapa inicial.

Mauricio em ação durante Palmeiras x Portuguesa, duelo do Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O segundo tempo teve susto da Portuguesa, e Maurício iluminado. A etapa final começou em ritmo lento, mas tudo mudou com um pênalti marcado para a Lusa. O VAR, no entanto, entrou em ação, recomendou a revisão, e o árbitro anulou a marcação. O susto fez o Palmeiras despertar e reassumir o controle da partida. O gol da vitória saiu dos pés de Maurício, que dessa vez aproveitou jogada ensaiada de escanteio. O 2 a 0 fez o ritmo diminuir ainda mais, e Abel passou a oportunizar jogadores da base e Atuesta, que voltou ao elenco. Sem forças, a Portuguesa não conseguiu reagir.

Lances importantes e gols

Maurício abre o placar para o Palmeiras: 1 x 0. Vanderlan interceptou lançamento do goleiro Rafael Santos e a bola ficou com Maurício. O meia-atacante invadiu a área e finalizou no canto direito do arqueio adversário para fazer o primeiro do Verdão no ano.

Muito perto! Ríos recebeu pelo meio e abriu a jogada com Rômulo. O camisa 20 foi para o fundo e lançou na área. O meio-campista apareceu livre para cabecear, mas mandou rente à trave.

Rafael Santos salva a Portuguesa. Rômulo recebeu pela esquerda e alçou na área. Richard Ríos dominou e bateu no cantinho de Rafael, que caiu bem e espalmou para escanteio.

Portuguesa responde. Maceió recebeu pelo bico esquerdo da área palmeirense, armou o chute e finalizou firma, mas mandou por cima da meta defendida por Weverton.

Estêvão bagunça. O camisa 41 fez boa jogada pela direita do ataque e serviu Maurício. O meia-atacante finalizou rasteiro, no canto esquerdo de Rafael, que espalmou. Estêvão ficou com o rebote, mas, desequilibrado, mandou por cima.

Pênalti para a Portuguesa... só que não. Após cobrança de escanteio, Daniel Jr finalizou, e a bola pegou no braço de Murilo. O árbitro marcou o pênalti em campo, mas foi chamado pelo VAR e cancelou a marcação após ver que o braço do defensor estava próximo ao corpo.

Que bomba! Richard Ríos teve falta da intermediária para cobrar e soltou a bomba de muito longe. Ela passou próxima ao ângulo esquerdo de Rafael Santos.

Maurício amplia para o Palmeiras: 2 x 0. Após jogada ensaiada de escanteio curto, Marcos Rocha serviu Maurício pela direita da área. O camisa 18 invadiu e, de novo, só teve o trabalho de tirar de Rafael Santos para ampliar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 PORTUGUESA

Data e horário: 15 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Maurício (11'/1°T), Maurício (24'/2°T)

Cartões amarelos: Lucas Hipólito, Hudson, Fernando Henrique (POR), Rômulo (PAL)

Público: 28.302

Renda: R$ 2.308.257,80

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves (Benedetti) e Vanderlan (Giay); Fabinho, Richard Ríos e Rômulo (Allan); Maurício (Atuesta), Thalys (Luighi) e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira

Portuguesa: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito (Pedro Henrique); Fernando Henrique, Hudson (Tauã) e Cristiano (Iago Dias); Daniel Jr (Guilherme Portuga), Maceió e Henrique Almeida (Renan Peixoto). Técnico: Cauan de Almeida