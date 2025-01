Facundo evita disputa com Estêvão e diz: 'Jogo onde precisarem de mim'

O Palmeiras apresentou nesta terça-feira (14) o atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City. Ele assinou com o clube paulista por cinco temporadas e se colocou à disposição para jogar em qualquer setor do ataque, e não apenas pela direita, onde teria a concorrência de Estêvão.

Não tenho problema em jogar em qualquer lugar do ataque. Estarei onde precisarem de mim e darei o meu melhor. Não tenho disputa com nenhum jogador. Jogo onde precisarem de mim e vou tratar de dar o meu melhor para a equipe. Facundo Torrres, camisa 17 do Palmeiras

Todos sabemos o que o Estêvão representa para o Palmeiras. É um jogador muito bom. E, quando tiver que substituí-lo, creio que Abel [Ferreira] vai ver quem será o melhor substituto, quem estará jogando melhor, que terá melhor rendimento. Desejo o melhor para ele neste tempo que ainda tem no Palmeiras, que aproveite [este período].

O atacante afirmou que está pronto para jogar e destacou sua evolução durante passagem pela MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. O Palmeiras estreia na temporada nesta quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília), contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Isso me ajuda muito [ter vindo da MLS] a hoje poder estar pronto para já jogar. Amanhã tem jogo [contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista] e eu estaria pronto. A MLS é uma liga que vem crescendo muitíssimo, me ajudou muito a subir a intensidade do meu jogo e profissionalizar mais o meu jogo. Há jogadores de nome que fazem com que a Liga seja muito boa.

O que mais Facundo Torres falou

Alvo antigo do Palmeiras: "Há muito tempo já que vem esta negociação. [...] . Eu vi a intenção que o Palmeiras tinha de me contratar, isso me fez saber que verdadeiramente me queriam. Isso me deixa muito tranquilo e me fez optar por um clube que tem muita confiança em mim. Eu espero que, quando comece a jogar, possa devolver toda essa confiança que eles me deram".

Super Mundial: "É um torneio importantíssimo no que diz respeito à negociação, de que eu pudesse vir jogar aqui, mas primeiro tem o Paulista, o Brasileirão e temos que focar nisso e depois, quando chegar o momento, [pensar] no Mundial".

Conversa com Abel: "Foi uma pessoa que me ajudou muito na negociação. Eu lembro que eu estava de férias e ele me chamou [para conversar]. Estes dias estou com o time vendo a ideia de jogo, me adaptando. Ainda não consegui conversar muito com ele, mas esses dias vão servir muito para entender a ideia de jogo do time".

Período de adaptação: "Adaptado acho que já estou. Já sou um mais do time. Tem que ser profissional e se adaptar rápido".

Número 17: "É o número com que estreei no Peñarol e, quando fui para o Orlando, também comecei com a 17. Este número dá sorte e espero que me vá muito bem, como foi tanto em Peñarol como no Orlando".