São Paulo: quem chegou, quem saiu e as mudanças no time para 2025

Do UOL, em Orlando (EUA)

O São Paulo inicia a temporada 2025 com muitas saídas e, até aqui, somente dois reforços. O clube diminuiu o elenco para enxugar a folha salarial e conseguiu a economia desejada pela diretoria.

Quem chegou

O meia Oscar, sem clube após deixar o Shangai, foi o principal reforço. Ele chegou por meio de uma parceria com a patrocinadora máster do clube, que arca com a maior parte dos salários.

O segundo nome foi oficializado no último sábado (11): Enzo Díaz. O lateral chegou por empréstimo junto ao River Plate (ARG) como parte da negociação que levou Galoppo ao time argentino, também por empréstimo.

Outro reforço já acertado é o lateral esquerdo Wendell, do Porto (POR). Ele assinou pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega ao clube em julho. O jogador ainda tenta a liberação antecipada com os portugueses.

Quem saiu

O São Paulo se esforçou para negociar jogadores e liberou quem estava encostado no clube. A lista tem 16 nomes contando com atletas que devem deixar o clube nos próximos meses.

Entre os que estão fora dos planos têm nomes importantes como Rafinha, que não renovou seu vínculo, Rodrigo Nestor, negociado com o Bahia, e Wellington Rato, vendido ao Vitória. Outros menos notórios também deixaram o clube.

A "barca de negociados" faz parte do planejamento do São Paulo para diminuir a folha salarial. O clube conseguiu cortar R$ 2 milhões mensais mesmo já considerando os salários dos reforços Oscar, Enzo Díaz e Wendell.

Confira a lista completa de saídas

Matheus Belém: emprestado à Chapecoense

Raí Ramos: liberado para o Atlético-GO

Rafinha: não renovou o contrato

Jamal Lewis: devolvido ao Newcastle (ING) por causa de lesão

Welington: fim de contrato

Orejuela: vai deixar o clube ao fim do contrato, em março

Liziero: liberado para negociar a saída, tem contrato até o meio do ano

Pedro Vilhena: emprestado à Ponte Preta após retornar de empréstimo ao Sport

Jhegson Méndez: negocia rescisão de contrato, mas conversas estão travadas

Luan: retornou de empréstimo e deve novamente ser emprestado

Galoppo: emprestado ao River Plate (ARG)

Rodrigo Nestor: negociado com o Bahia

Wellington Rato: vendido ao Vitória

Michel Araujo: vendido ao Bahia

Nikão: fim de contrato

Caio Matheus: liberado para o Coritiba

As mudanças no time

O técnico Luis Zubeldía ganhou um titular que queria bastante para a equipe em 2025: o camisa 10. Com Oscar, Zubeldía deve escalar um quarteto ofensivo com seu novo reforço como meia-esquerda, Lucas como meia-direita, Luciano como segundo atacante e Calleri no comando de ataque.

O argentino também tem a volta de Pablo Maia, que era titular absoluto do time e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Pablo ainda não deve começar o ano como titular por estar em reta final de recuperação da lesão, mas deve retomar a posição com tranquilidade ao longo da temporada.

A lateral esquerda deixará de ser problema para Zubeldía assim que Wendell, que já assinou pré-contrato, desembarcar em São Paulo. O lateral do Porto chega para ser titular da posição, mas enquanto isso o treinador terá à disposição Enzo Díaz, que deve fazer seu primeiro treino neste domingo (12), e Patryck, que perdeu o início da pré-temporada, mas está recuperado da dengue e à disposição do treinador.