Incêndio e nevasca fazem NBA adiar três partidas do fim de semana

A rodada da NBA deste fim de semana foi atípica. Dois jogos foram adiados por conta do incêndio em Los Angeles, e uma partida acabou postergada por conta da tempestade de neve em Atlanta.

Atlanta Hawks e Houston Rockets se enfrentariam em mais um jogo da temporada regular da NBA, mas uma intensa nevasca congelou as ruas e fez com que a NBA adiasse a partida.

Comunicados oficiais sobre os jogos de hoje: pic.twitter.com/Be4ji251Qc ? NBA Brasil (@NBABrasil) January 11, 2025

Do outro lado dos Estados Unidos, os Lakers enfrentariam os Spurs e os Clippers receberiam os Hornets, mas, por conta dos incêndios na cidade, as partidas foram adiadas. É o segundo jogo postergado dos Lakers pela mesma razão.

Com a paralisação em Los Angeles, os Lakers (6º) e os Clippers (7º) mantêm suas respectivas posições na Conferência Oeste. Logo, seus adversários também ficaram no mesmo lugar na tabela, com os Spurs em 12º no Oeste e os Hornets em 13º no Leste.

A NBA ainda estuda novas datas para as partidas e para o calendário de Lakers, Clippers e Hawks. As três franquias teriam sequências de jogos em casa, mas estão impossibilitadas de atuar.

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Adiamentos à parte, o sábado teve três partidas. O Memphis Grizzlies bateu o Minnesota Timberwolves em jogo apertado, por 127 a 125. O destaque ficou para o ala-pivô Jaren Jackson Jr., que anotou 33 pontos para a vitória da franquia do Tennessee.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Grizzlies (@memgrizz)

Outro bom desempenho foi de Desmond Bane, dos Grizzlies, que marcou 21 pontos. Do lado dos Wolves, Donte DeVicenzo teve ótima atuação, com um duplo-duplo de 27 pontos e 10 rebotes.

O resultado permitiu ao Memphis alcançar sua 25ª vitória, se isolando na terceira posição da conferência Oeste. Com a 14ª derrota, os Knicks perderam a chance de encostar nos Celtics e seguem na terceira posição do Leste com 25 vitórias, duas a menos que a franquia de Boston.

O Memphis Grizzlies volta às quadras nesta segunda-feira, às 22h, quando vai até Houston para enfrentar os Rockets, no Toyota Center. No mesmo dia, o Minnesota Timberwolves visita o Washington Wizards, na Capital One Arena.

Veja outros resultados da NBA neste sábado:

Phoenix Suns 114 x 106 Utah Jazz



Detroit Pistons 123 x 114 Toronto Raptors