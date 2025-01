Fluminense e Sampaio Corrêa empatam sem gols em estreia pelo Carioca

Fluminense e Sampaio Corrêa empataram em 0 a 0 neste domingo (12), em jogo válido pela estreia das equipes no Campeonato Carioca.

Com o resultado, os elencos comandados por Marcão e Alfredo Sampaio, respectivamente, conquistaram seus primeiros pontos no torneio.

O próximo jogo do Fluminense será contra o Volta Redonda, enquanto o Sampaio enfrenta o Nova Iguaçu, os dois duelos na quarta-feira (15), às 21h30 e 18h30 (de Brasília), respectivamente.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, equipes tiveram muita dificuldade na troca de passes e finalizações. Tanto o Fluminense quanto o Sampaio pouco criaram oportunidades de abrir o placar. Os dois elencos erraram muitos lances que poderiam gerar perigo ao adversário. Os atacantes Riquelme e Baya, do Fluminense, foram destaques da primeira etapa.

Gols e destaques

Quase o Sampaio abriu o placar. Elias finalizou forte de cabeça e Eudes salvou com a ajuda da trave. A bola ficou sobre a linha até que Felipe Andrade conseguiu chutar para longe.

João Neto perdeu gol embaixo da trave. O atacante recebeu bola rasteira e, na hora de finalizar, acabou chutando alto e acertou o travessão, praticamente sem goleiro.

Isaque finalizou para linda defesa de Zé Carlos. O meio-campista recebeu ótimo passe de Riquelme, mas o goleiro do Sampaio Corrêa estava bem posicionado e saiu bem na finalização do atleta do Fluminense.

Zé Carlos salvou de novo. O goleiro estava novamente no lugar certo e defendeu cabeceio de Baya de dentro da pequena área, fazendo outra ótima defesa.

Ficha técnica

Fluminense 0 x 0 Sampaio Corrêa

Competição: Primeira rodada do Campeonato Carioca

Local: Moça Bonita - Bangu, Rio de Janeiro

Data e hora: 12 de janeiro de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Victor Augusto Camões

VAR: Alexandre Vargas de Jesus

Gols: Sem gols

Amarelos: Luan, Pernão, Manoel

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Davi, Manoel e Rafael; Wallace, Thiago e Isaque; Riquelme, Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Eliandro, Marreta, Thuram e Vançan (Lucas); Guilherme, Agu (Rodrigo Dantas) e Luan; Max, Pernão (Igor Goularte) e Elias (Octávio). Técnico: Alfredo Sampaio