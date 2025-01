Venezia x Inter de Milão: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, o Venezia irá receber a Inter de Milão, às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio PierLuigi Penzo. Após perder para o Milan na decisão da Supercopa da Itália, a equipe de Simone Inzaghi volta as suas atenções para se manter próximo do líder Napoli.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela ESPN 4 e o streaming da Disney+.

PONTUAÇÃO

Venezia - 14 pontos em 19 partidas - 19º colocado

Inter de Milão - 40 pontos em 17 partidas - 3º colocado

ESCALAÇÕES

Venezia: Stankovic; Altare, Idzes e Sverko; Zampano, Nicolussi, Ellertsson e Carboni; Yeboah e Pohjanpalo.

Técnico: Eusebio Di Francesco.

Inter de Milão: Sommer; Parvard, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez.

Técnico: Simone Inzaghi.

ARBITRAGEM

O jogo será apitado por Marco Piccinini.