Felipe Anderson reencontra posição que brilhou na Europa e vive melhor momento no Palmeiras

Após meses com rendimento abaixo do esperado, Felipe Anderson mostrou serviço e vive, atualmente, seu melhor momento no Palmeiras. Atuando em uma posição em que brilhou na Europa, o meia de 31 anos surgiu como solução para os problemas de criação da equipe de Abel Ferreira.

O camisa 7 teve bom desempenho nos últimos dois jogos, ambos atuando aberto pela direita ? função em que se destacou na Lazio, da Itália, e o levou a ser a contratação mais cara da história do West Ham, da Inglaterra, em 2018.

Na última quarta-feira (10), na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, Felipe Anderson foi peça-chave. Chamado logo aos dez minutos após Veiga sentir o ombro, o meia participou diretamente da criação das jogadas e deu assistência para o gol de Richard Ríos.

Segundo o Sofascore, em 78 minutos em campo, o atleta teve 85% de acerto nos passes, venceu 80% dos duelos pelo chão e acertou dois dribles em três tentativas, números que reforçam sua evolução.

Na vitória diante do Corinthians, o camisa 7 iniciou a partida na equipe titular de Abel Ferreira. O meia trabalhou, sobretudo, com Estêvão e Richard Ríos pela direita e deu mobilidade ao ataque. Além disso, ajudou na recomposição e participou ativamente das jogadas, acertando inclusive uma bola na trave em lance que acabou com gol de Martínez.

Felipe Anderson nos últimos 2 jogos pelo @Palmeiras atuando aberto pela direita: ? 1 titular

? 1 assistência

? 1 grande chance criada

? 3 passes decisivos (!)

? 3 finalizações (1 na trave!)

? 3/4 dribles certos (!)

? 3 desarmes (!)

? Nota Sofascore 7.50 ?? pic.twitter.com/I2qlPKfvUR ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 13, 2025

Os números destas partidas de Felipe Anderson são bons. Somando os dois confrontos ele deu uma assistência e ainda criou uma grande chance. Foram três passes decisivos, três finalizações (uma delas na trave) e três dribles certos em quatro tentativas. Na defesa, também foi firme, com três desarmes.

Com a baixa de Raphael Veiga, que sofreu luxação no ombro, Felipe Anderson deve permanecer na equipe titular para o duelo contra o Colorado, próximo compromisso do Alviverde. A bola rola nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão.