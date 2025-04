Torcida Jovem cobra elenco do Santos após derrota e pede saída imediata de Caixinha à diretoria

A Torcida Jovem, organizada do Santos, fez duras cobranças após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores exaltaram o apoio dado no setor visitante do Maracanã, palco do jogo, cobrou o elenco e revelou o pedido à diretoria para a saída do técnico Pedro Caixinha.

"Tornamos público o contato já realizado da Torcida Jovem com a direção do clube, pedindo pela troca imediata no comando técnico do elenco, e um choque de realidade nesses jogadores que há quase dois meses não conseguem ganhar uma partida de campeonato", diz trecho da nota.

O Peixe foi derrotado no apagar das luzes, com um gol de Samuel Xavier, nos acréscimos. Com o resultado, a equipe deu sequência à fase ruim e segue sem vencer no Brasileirão. Em três rodadas, apenas um ponto ganho, no empate com o Bahia, na última rodada. No fim do jogo, Neymar juntou o grupo pra saudar os torcedores presentes.

"A torcida santista fez mais uma vez o seu papel, lotando seu setor como visitante. Infelizmente, recebemos como presente de aniversário do nosso amado Santos FC, mais uma vergonha protagonizada por quem gerencia e atua no elenco que hoje veste nossa sagrada camiseta", segue o comunicado.

A última vitória do Santos, em jogo oficial, foi nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando bateu o Red Bull Bragantino. No período de preparação aos jogos do Brasileiro, o Alvinegro Praiano venceu amistosos contra Coritiba e Água Santa.

Sem conseguir resultados, Pedro Caixinha já chegou para o jogo contra o Fluminense pressionado. Contudo, por enquanto, segue como treinador do clube. O Peixe volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Atlético-MG, pela quarta rodada do Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira o comunicado completo da Torcida Jovem:

"Tem que honrar a camisa do Peixão!

Nossa postura será a mesma onde e como o Santos estiver, honrando os nossos já 113 anos de lutas e história, e exigindo que mudanças aconteçam.

Cumpram seus papéis e com o dever de trabalhar por essa grandiosa instituição!"