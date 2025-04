Lesões e pedido de saída ligam alerta do Palmeiras sobre a zaga

Do UOL, no Rio de Janeiro

A vitória imponente sobre o rival Corinthians por 2 a 0 trouxe alegria ao Palmeiras, mas nem tudo foi motivo para comemorar. Lesões inesperadas e um pedido de saída do clube ligaram o alerta à comissão técnica de Abel Ferreira.

O que aconteceu

Murilo sentiu dores na coxa durante o aquecimento para o clássico. Por precaução, o departamento médico cortou o jogador da partida na Arena Barueri. Ele foi substituído por Micael.

A princípio, Murilo não preocupa. No entanto, o defensor passará por exames médicos hoje no CT para ter um diagnóstico mais preciso.

Já Bruno Fuchs sentiu um desconforto muscular durante o clássico e foi substituído no intervalo. O zagueiro ficou o segundo tempo com uma bola de gelo na coxa. Também passará por exames hoje.

Além da dupla, o Palmeiras tem a situação de Naves para resolver. O técnico Abel Ferreira revelou que o jogador pediu para ser negociado para ter mais minutagem, mas o Alviverde só aceita fazer uma transação se for por venda.

O treinador chegou a usar uma palavra forte para exemplificar a questão. Ele disse que "no Palmeiras ninguém é idiota".

Não vamos emprestar um jogador. Se quiser, paga. Há um preço e não é muito caro. Se quiser, paga. Não tenho problema nenhum em vender jogador para um rival, mas não vamos emprestar com opção de compra, porque no Palmeiras ninguém é idiota. Sabemos o que fazemos.

Abel Ferreira

O treinador aproveitou para lamentar a lesão de Murilo. Em seguida, frisou que deu oportunidade para Naves no Campeonato Paulista e gosta do jogador.